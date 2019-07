Stand: 23.07.2019 12:27 Uhr

Unfallursache: Dinosaurier im Kreisverkehr

Abenteuerliche Geschichte im Landkreis Schaumburg: Am Montag ist die Polizei in Bückeburg zu einem Auffahrunfall in einem Kreisverkehr gerufen worden. Der Unfallverursacher erzählte den Beamten, dass er durch vorbeifahrende Dinosaurier abgelenkt worden sei. Logische Folge: Die Beamten veranlassten einen Alkoholtest und stellten einen Wert von 0,51 Promille fest. So weit - so normal. Aber dann stellte sich heraus: Die Dinos gab es wirklich.

Dinosaurier stammten wohl von Mittelalterfest

Bestätigen konnte das laut Polizei der zweite Unfallbeteiligte, bei dem von einer Alkoholisierung nichts bekannt ist. Der 44 Jahre alte Mann aus Heeßen bestätigte: Auch er habe Dinosaurier vorbeifahren sehen. Unmittelbar nach der Sichtung der Urzeit-Tiere habe es dann geknallt. Und der Mann konnte das Rätsel auch gleich lösen: Es handelte sich bei den Dinos wohl um Skulpturen auf der Ladefläche eines Sattelschleppers. Dieser kam möglicherweise vom Freigelände des Mittelalterfestes "Spectaculum", auf dem die Dinos an den vergangenen beiden Wochenenden als Dekoration aufgestellt waren. Der Unfallverursacher ist vorerst seinen Führerschein los.

