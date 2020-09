Stand: 03.09.2020 08:44 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unfall in Rinteln: Dreijähriger in Lebensgefahr

Ein drei Jahre alter Junge ist bei einem Unfall im Landkreis Schaumburg lebensgefährlich verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei riss sich das Kind am Mittwochnachmittag im Rintelner Ortsteil Steinbergen auf dem Gehweg von seinen Eltern los und geriet auf die Fahrbahn. Ein Auto habe den Jungen touchiert, der daraufhin stürzte, sagte ein Sprecher. Ein Hubschrauber flog das Kind nach Hannover in die Medizinische Hochschule. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an, die Polizei hat einen Gutachter eingeschaltet.

