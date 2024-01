Stand: 10.01.2024 13:23 Uhr Unbekannter schlägt Kassiererin mit gestohlener Bierflasche

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen eine Bierflasche aus einem Supermarkt in Hildesheim gestohlen und damit eine 49-jährige Kassiererin geschlagen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, nahm der Mann die Flasche nach dem Scannen an der Kasse an sich, schlug der Kassiererin damit mehrmals gegen den Kopf und verließ das Geschäft in der Schuhstraße. Die 49-Jährige wurde leicht verletzt. Eine Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Die Beamten ermitteln gegen den Täter wegen Raubes und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Täter wird als 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Bekleidet war er mit einem dunklen Jogginganzug mit Kapuzenjacke. Darüber soll er eine weitere Kapuzenjacke getragen haben, wobei er beide Kapuzen über den Kopf gezogen hatte. Zudem trug er vermutlich einen karierten Schal und führte einen Rucksack mit sich. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

