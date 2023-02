Stand: 12.02.2023 12:52 Uhr Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten in Hannover

In Hannover haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Im Stadtteil Bemerode war eine Anwohnerin darauf aufmerksam geworden, weil ihre Fenster vibrierten, teilte die Polizei mit. Draußen sah sie eine Rauchwolke über der Stadtbahnhaltestelle Krügerskamp. Sie gab außerdem an, zwei Jugendliche gesehen zu haben, die davongerannt seien. Der Kriminaldauerdienst Hannover sperrte den Tatort ab und sicherte Spuren. An das Bargeld im Fahrkartenautomaten seien die Täter nicht gekommen, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

