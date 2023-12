Stand: 04.12.2023 11:34 Uhr Unbekannte legen Lattenrost auf S-Bahn-Gleis in Hannover

In Hannover haben Unbekannte im Stadtteil Linden einen Lattenrost auf die Gleise gelegt. Eine S-Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über den Gegenstand. Der Zug wurde dabei leicht beschädigt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Techniker untersuchen die S-Bahn auf weitere Schäden. Anhand der Spuren im Schnee konnte laut Polizei gesehen werden, wo der Lattenrost auf die Schienen gelegt wurde. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr und sucht Zeugen, die gesehen haben, ob jemand mit einem Lattenrost unterwegs war. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer (0511) 30 36 50 entgegen.

