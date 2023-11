Stand: 02.11.2023 08:51 Uhr Unbekannte drohen mit Amoklauf an Hildesheimer Schule

Unbekannte haben an einer Grund- und Realschule im Hildesheimer Ortsteil Ochtersum mit einer Gefahrenlage gedroht. Entsprechende Schriftzüge seien von dem Hausmeister der Schule am Mittwochmorgen entdeckt worden, heißt es von der Polizei. Wie die "Hildesheimer Allgemeine Zeitung" berichtet, soll es sich um einen angekündigten Amoklauf handeln. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben aber nicht von einer glaubwürdigen Drohung aus. An die Wände des Schulkomplexes wurden außerdem ein Hakenkreuz und beleidigende Parolen gegen Lehrer und Polizei geschmiert. Die Polizei steht nun in engem Kontakt mit der Schule. Bei der Suche nach den Tätern hoffen die Beamten auf Zeugenaussagen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 entgegen genommen.

