Angedrohte Straftat in Melle: Polizei vernimmt Verdächtigen Stand: 27.10.2023 10:23 Uhr Nach einer angedrohten Straftat im Bahnhof in Melle (Landkreis Osnabrück) hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Noch ist laut Polizei unklar, ob es sich tatsächlich um den Anrufer handelt.

Bei dem Verdächtigen soll es sich laut Polizei um einen Minderjährigen aus der Region handeln. Ein Mann hatte am Donnerstagabend bei der Polizei angerufen und damit gedroht, Menschen am Bahnhof zu töten und zu verletzen. Die Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften aus. Jede verfügbare Einheit aus der Stadt und dem Umfeld wurde zum Bahnhof geschickt, wie die Polizei mitteilte. Schwer bewaffnete Beamte sperrten den Bereich um den Bahnhof vorsorglich weitläufig ab und durchsuchten das Gebäude sowie die Umgebung.

Nach anonymen Drohanruf - Staatsschutz ermittelt

Vor Ort hätten die Beamten am Donnerstagabend keine Anhaltspunkte für eine Straftat feststellen können, hieß es. Inzwischen ermittelt laut Polizei der Staatsschutz. In den vergangenen Tagen mussten deutschlandweit Medienhäuser, Schulen und politische Einrichtungen wegen ähnlicher Drohungen evakuiert werden. In einigen Fällen wurde ein Bezug zum aktuellen Konflikt zwischen Israel und Palästina hergestellt. Ob das auch nun in Melle der Fall ist, wollte die Polizei weder bestätigen noch dementieren.

