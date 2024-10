Umstrittenes Projekt: Ersatzbrücke am Südschnellweg Hannover öffnet Stand: 28.10.2024 13:55 Uhr Die Sanierung des Südschnellwegs in Hannover sorgt seit Jahren für Diskussionen. Heute wird die Ersatzbrücke eingeweiht - Autofahrer müssen sich auf Straßensperrungen einstellen.

Die Sanierungspläne des Südschnellwegs und die Rodung von Bäumen sorgten in der Vergangenheit bereits für Proteste. Nun rechnet die Polizei auf NDR Nachfrage auch zur Einweihung der neu gebauten Brücke mit größeren Protesten. Es sei offiziell eine Versammlung angemeldet worden. "Es wird mit einer Teilnehmendenzahl im mittleren zweistelligen Bereich gerechnet", so eine Sprecherin der Polizei. Auswirkungen auf den Verkehr seien nicht zu erwarten.

Ersatzbrücke: Vollsperrung am 28. Oktober

Für Fahrzeuge öffnet die Brücke nach der Inbetriebnahme am späten Nachmittag. Vorab muss die Verkehrsführung noch entsprechend geändert werden, um den Verkehr sicher auf die Brücke zu leiten. Dafür wird der Südschnellweg am Montag ab 9 Uhr bis zur Inbetriebnahme gesperrt. Nach Angaben der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist der Südschnellweg jedoch während der Sperrung von der Hildesheimer Straße aus in Richtung Seelhorster Kreuz befahrbar.

So wird der Südschnellweg an den Verkehr angebunden

Zukünftig ist der Südschnellweg über folgende Wege erreichbar:



Von der Hildesheimer Straße kann in Richtung Seelhorster Kreuz auf den Südschnellweg aufgefahren werden.

Ab Anfang November kann vom Südschnellweg aus wieder in Richtung Hildesheimer Straße abgefahren werden.

Die Schützenallee ist vorübergehend nicht an den Südschnellweg angebunden. Die neue Auffahrt auf den Südschnellweg wird Ende des Jahres in Betrieb genommen.

Karte: Sanierung des Südschnellwegs B3: Hier wurde gerodet

Verkehrsminister Olaf Lies zur Einweihung erwartet

Bei der Brücke handelt es sich um ein Provisorium. Es löst die marode Schnellwegbrücke ab, die nun abgerissen werden kann. Das langfristige Ziel an diesem Abschnitt des Südschnellweges ist es, einen Tunnel statt Brücken zu errichten.

Zur offiziellen Inbetriebnahme werden unter anderen Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) und Gero Hocker (FDP), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, erwartet.

Rodungen sorgen für Proteste in Hannover

Videos 1 Min Hannover: Polizei räumt Protestcamp in der Leinemasch Aktivistinnen und Aktivisten hatten dort gegen die Verbreiterung des Südschnellwegs und Rodung in der Leinemasch protestiert. (17.01.2024) 1 Min

Die Fahrbahn des Südschnellwegs soll von 14 auf 25 Meter verbreitert werden - dafür müssen rund 13 Hektar Grünanlagen und Grünflächen gerodetwerden. Das hat in den vergangen Jahren für viel Protest gesorgt. Gegner des Projektes kritisieren vor allem, dass so Teile des Naherholungsgebietes Leinemasch zerstört würden. Mehrere Tausend Menschen hatten gegen diese Rodungen protestiert, Aktivisten hatten wochenlang mit Protestcamps die Umgebung besetzt. Für Unmut sorgte auch, dass trotz der beachtlichen Straßenbreite ein Radweg nicht eingeplant worden ist. Im Juni 2023 hatten die Verkehrsministerien von Bund und Land jedoch entschieden, an den Plänen zur Verbreiterung festzuhalten.

Sanierung des Südschnellwegs: Tunnel soll Brücken ersetzen

Der Südschnellweg ist eine der wichtigsten Umgehungsstraßen in Hannover und musste dringend saniert werden. Viele Brücken sind mehr als 60 Jahre alt und wurden stark befahren. Wegen der hohen Belastung seien laut Straßenbaubehörde vier der acht Brücken trotz Instandhaltungsmaßnahmen ohne weitere Maßnahmen schon jetzt nicht mehr befahrbar. In Kürze wird dann der Abriss der alten und maroden Schnellwegbrücke beginnen. Dadurch wird das Baufeld für den Tunnel im Hannoveraner Stadtteil Döhren frei. Nach dem Abriss sollen dann die Bauarbeiten für den Tunnel starten. Der Tunnel wird nach heutigem Stand frühestens im Jahr 2030 fertig sein.

