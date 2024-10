Stand: 15.10.2024 13:56 Uhr Südschnellweg Hannover: Abriss der maroden Brücke beginnt bald

Die marode Brücke des Südschnellwegs in Hannover soll nächstes Jahr abgerissen werden. Dafür wurde bereits eine Ersatzbrücke über die Hildesheimer Straße gebaut. In zwei Wochen soll sie in Betrieb genommen werden. Dann wird die alte Brücke Stück für Stück zurückgebaut, so die Landesbehörde für Straßenbau. "Die Brücke stand unter kritischer Beobachtung und war gerade noch so verkehrssicher", sagte Sprecher Andreas Moseke. Bis zum endgültigen Abriss im kommenden Jahr sollen schon jetzt Lärmschutzeinrichtungen und Geländer entfernt und Leitungen verlegt werden. Anfang des Jahres wird zunächst eine andere, kleinere Brücke abgerissen, die über die Schützenallee führt. Nach diesem Abriss können die Bauarbeiten für den Tunnel starten, so die Straßenbaubehörde. Der Tunnel wird frühestens 2030 fertig sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover