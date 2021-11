Stand: 23.11.2021 09:42 Uhr Umbau des Holländischen Pavillons schreitet voran

Der Umbau am ehemaligen Holländischen Pavillion in Hannover geht voran. Wie die zuständige Immobilienfirma Wohnkompanie Nord mitteilt, sind die Arbeiten bereits gestartet, in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres sollen die Neukonstruktionen starten. Der Plan: Das Gelände des Relikts, das bei der Expo 2000 vor 21 Jahren als Besuchermagnet galt, soll nach Jahren des Verfalls neu genutzt werden. Aus dem Pavillon selbst soll ein Bürohaus entstehen. Dazu werden 380 sogenannte Mikro-Appartments gebaut, die vor allem Studenten anziehen sollen. Fertig wird der gesamte Umbau laut Wohnkompanie Nord Anfang 2024 sein. Das 40 Meter hohe geheime Wahrzeichen von Deutschlands erster und einziger Weltausstellung ist mittlerweile völlig verrottet.

