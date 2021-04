Stand: 30.04.2021 20:25 Uhr Üstra-Bilanz: Hilfen fangen Verluste durch Pandemie ab

Die hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra haben das Geschäftsjahr 2020 doch nicht ganz so schlecht abgeschlossen wie befürchtet. Der Aufsichtsrat der Üstra hat den Jahresabschluss nun gebilligt. Weil es Hilfsgelder in Höhe von fast 28 Millionen Euro gab, ist das Ergebnis für die Üstra trotz Pandemie nur um drei Millionen Euro schlechter ausgefallen als geplant. In absoluten Zahlen bedeutet dies den Angaben zu Folge einen Verlust von fast 53 Millionen Euro. Die Fahrgastzahlen brachen um 36 Prozent ein. Insgesamt hat die Üstra im vergangenen Jahr mehr als 40 Millionen Euro investiert - unter anderem in E-Busse und den Ausbau der dafür erforderlichen Ladeinfrastruktur.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.05.2021 | 08:00 Uhr