Stand: 17.09.2020 07:09 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Überholmanöver missglückt: Frau in Lebensgefahr

Bei einem schwerem Verkehrsunfall in Neustadt am Rübenberge sind am Mittwoch zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden. Eine von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte eine 24-Jährige in einer Linkskurve vier vor ihr fahrende Autos überholt. Als sie wieder nach rechts einscheren wollte, verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß im Gegenverkehr mit einem Auto zusammen. Die Unfallverursacherin wurde lebensgefährlich verletzt, die Fahrerin des entgegenkommenden Wagens kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15.000 Euro.

