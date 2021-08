Stand: 04.08.2021 15:22 Uhr Tunnel zu Bank gegraben - Polizei gibt Fahndungsbild heraus

Die Polizei Herford hat ein Fahndungsbild in Zusammenhang mit einem versuchten Bankraub veröffentlicht. Der darauf abgebildete Mann soll in Celle ein mögliches Tatwerkzeug gekauft haben. Im Mai war bekannt geworden, dass Unbekannte einen Tunnel zu einer Bank im nordrhein-westfälischen Spenge gegraben hatten. In dem rund sieben Meter langen Gang, der von einem Transformatorenhäuschen zu einer Volksbank führte, fand die Polizei demnach eine Kernbohrmaschine. Ermittlungen hätten ergeben, dass diese am 4. Mai 2021 in Celle gekauft worden ist. Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, dunkelhaarig und zwischen 27 und 30 Jahren alt. Bei dem Kauf trug er eine dunkle, verwaschene Schirmmütze, außerdem soll er leichte Akne im Gesicht haben. Zeugen, die Angaben zu dieser Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Herford unter (05211) 88 80 zu melden.

