Stand: 30.03.2022 12:33 Uhr TUI zahlt 700 Millionen Euro Corona-Hilfen zurück

Angesichts der anziehenden Urlaubsnachfrage gibt der Reisekonzern TUI aus Hannover einen Teil der Kreditlinien aus dem staatlichen Rettungspaket aus der Corona-Krise zurück. Die von der Bundesregierung und privaten Banken zur Verfügung gestellten Mittel würden zu Freitag um rund 700 Millionen Euro reduziert, teilte TUI am Mittwoch mit. "In den vergangenen Wochen haben wir die staatlichen Kreditlinien schon nicht mehr in Anspruch genommen", sagte TUI-Chef Fritz Joussen. Nach der Teilrückgabe der Kreditlinien verfüge der Konzern einschließlich verbliebener Kreditlinien über flüssige Mittel von 3,4 Milliarden Euro. Inzwischen sieht Joussen den Konzern auf dem Weg zurück in die Normalität, nachdem die Pandemie weitgehend die Geschäftsgrundlage entzogen hatte. "Die Menschen wollen verreisen, wir sehen die Nachfrage in den Buchungen und erwarten bei TUI einen guten Sommer 2022."

Schlagwörter zu diesem Artikel Konjunktur Infektion Tourismus Coronavirus