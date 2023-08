Stand: 31.08.2023 11:15 Uhr Tresor in Hameln gefunden: Polizei sucht Besitzer

Die Polizei in Hameln sucht den Besitzer oder die Besitzerin eines Tresors. Der Geldschrank war Anfang August auf einer Parkfläche am Güterbahnhof aufgefunden worden. Aufgrund der Spuren gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass jemand den Tresor gewaltsam geöffnet hat. Sie vermuten, dass er gestohlen wurde. In dem Tresor befanden sich zwei Packungen pflanzlicher Arzneimittel. Bislang hat noch niemand den Tresor als vermisst gemeldet. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.08.2023 | 08:30 Uhr