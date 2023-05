Stand: 02.05.2023 22:13 Uhr Toter Wolf auf B3 im Landkreis Celle: Kadaver wird untersucht

Nach dem Fund eines toten Wolfs im Landkreis Celle wird der Kadaver des Tieres untersucht. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Der Wolf war den Angaben zufolge bereits am vergangenen Samstagabend auf der Bundesstraße 3 zwischen Nienhagen und Nienhorst von einem Autofahrer entdeckt worden. Er war zu dem Zeitpunkt vermutlich schwer verletzt. Als die Polizei am Fundort eintraf, war das Tier bereits verendet. Wie der Wolf ums Leben kam, soll nun durch die Naturschutzbehörde des Landkreises Celle ermittelt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.05.2023 | 06:30 Uhr