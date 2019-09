Stand: 16.09.2019 16:44 Uhr

Tote Frau in Ahlem: Verdächtiger verhaftet

Im Fall einer in Hannover-Ahlem tot aufgefundenen Frau steht ein 32-jähriger Mann unter dringendem Tatverdacht. Er sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Wie genau sie dem Mann auf die Spur kamen, dazu machten die Ermittler keine Angaben.

Mann wollte offenbar ins Ausland fliehen

Nach konkreten Hinweisen, dass er sich ins Ausland absetzen wollte, hätten Zielfahnder der Polizeidirektion Hannover den Verdächtigen am Sonntag zwischen Göttingen und Kassel lokalisiert, teilten die Ermittler weiter mit. Polizisten aus Hessen nahmen ihn vorläufig fest, am Montag erließ ein Richter einen Haftbefehl wegen Mordverdachts. Zu einem möglichen Motiv oder inwiefern der Verdächtige und das Opfer sich kannten, machte eine Sprecherin keine Angaben.

Videos 00:56 Niedersachsen 18.00 Rätsel um stark verweste Leiche Niedersachsen 18.00 In Hannover wurde in einer Dachgeschosswohnung eine weibliche Leiche entdeckt. Es könnte sich um eine seit August vermisste 61-jährige Rentnerin handeln. Video (00:56 min)

Tote wochenlang in Verschlag versteckt

Die 61 Jahre alte Frau aus Ahlem war seit Ende August vermisst worden. In der vergangenen Woche hatten Ermittler den Leichnam in einem Verschlag unter dem Dach in ihrer Wohnung entdeckt. Die Tote war offenbar seit Wochen dort versteckt gewesen und bereits stark verwest. Um in der Wohnung keine Spuren zu verwischen, wurde der Leichnam von der Feuerwehr durch das geöffnete Dach abtransportiert. Mithilfe einer Obduktion wurden Geschlecht und Alter der Toten festgestellt und schließlich ihre Identität geklärt.

Weitere Informationen Tote in Ahlem: Leiche wird obduziert Die in Hannover-Ahlem in der Wohnung einer vermissten 61-Jährigen gefundene Leiche soll laut Polizei obduziert werden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.09.2019 | 17:00 Uhr