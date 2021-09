Stand: 24.09.2021 14:39 Uhr Tötungsversuch? Mann soll Ex im Schlaf gewürgt haben

In der Gemeinde Sibbesse (Landkreis Hildesheim) soll ein Mann versucht haben, seine ehemalige Lebensgefährtin zu töten. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Der 56-Jährige wurde vorläufig festgenommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Ein Untersuchungshaftbefehl sei in Verbindung mit Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Die Tat soll sich am Donnerstagvormittag ereignet haben. Der Mann soll versucht haben, die Frau im Schlaf zu erwürgen. Das Opfer sei danach im Krankenhaus behandelt worden. Bei einer rechtsmedizinischen Untersuchung sei die Tat als akut lebensbedrohlich eingeschätzt worden, so die Behörden. Zu den Hintergründen und Umständen der Tat wurden keine Angaben gemacht. Diese seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es.

