IAA Transportation in Hannover eröffnet: Eine Branche in Sorge Stand: 17.09.2024 19:25 Uhr Die IAA Transportation in Hannover hat seit Dienstag ihre Tore für Besucher geöffnet. Die großen Themen der Leitmesse für Nutzfahrzeuge sind technologische Innovationen und neue Antriebe. Aussteller aus 41 Ländern sind vertreten.

Die Branche sorgt sich um die Zukunft, wie die Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, verdeutlichte: "Die Situation ist ernst." Die Rahmenbedingungen für die Industrie in Deutschland seien schlecht. "Der Standort Deutschland fällt international massiv zurück", sagte Müller. Um dem entgegenzuwirken, müsse Bürokratie abgebaut und dereguliert werden, so die Verbands-Chefin. Müller hat am Dienstagvormittag die Messe in Hannover zusammen mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) offiziell eröffnet. Am Mittwoch wird Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) erwartet.

Kritik der Automobilbranche an schärferen CO2-Zielen ab 2025

Mehr als 1.650 Aussteller aus 41 Ländern präsentieren auf der IAA Transportation bis Sonntag ihre Neuheiten. Hauptthema in diesem Jahr ist die Klimaneutralität in der Logistik und im Transport. Verkehrsminister Wissing stellte sich in seiner Eröffnungsrede beim Thema CO2-Ziele der EU auf die Seite der Automobilbranche. Die EU will mithilfe eines Stufenplans erreichen, dass der CO2-Ausstoß von Nutzfahrzeugen gesenkt wird. So gelten für die Hersteller ab 2025 deutlich schärfere Flottenziele. Die Branche fordert, dass der Zeitplan zum Erreichen der Ziele gestreckt wird. Wissing sagte, dass Vorgaben in der Praxis umsetzbar sein müssten, sonst werde die Industrie geschwächt. Er unterstützt die Forderung der Branche, dass die Ziele bereits im kommenden Jahr überprüft werden - und nicht wie geplant erst 2026 und 2027.

Greenpeace nennt Wissing "Verbrenner-Lobbyist"

Die Umweltorganisation Greenpeace bezeichnete Wissing als "Verbrenner-Lobbyisten". Die Autohersteller könnten die europäischen Klimaziele erreichen, wenn sie "Abstand von spritschluckenden SUVs nehmen, ressourcensparende Modelle auf den Markt bringen oder schlicht die Preise für ihre Elektroautos senken", sagte Greenpeace-Verkehrsexpertin Marion Tiemann.

Wissing und Müller gegen Strafzölle für chinesische E-Autos

Wissing und VDA-Chefin Müller machten am Dienstag auch deutlich, dass sie gegen Strafzölle für Elektro-Autos aus China sind. "Wir brauchen keine Zölle, sondern offene Märkte mit einheitlichen, fairen Wettbewerbsbedingungen", sagte Wissing. Zudem hält der Minister es für falsch, allein auf E-Autos zu setzen. Einen "Mix aus unterschiedlichen Antrieben" hält er für sinnvoll - dazu zähle auch Wasserstoff.

Wissing verspricht mehr Schnellladesäulen für Lkw

Nach den Eröffnungsreden startete der Rundgang durch die Messehallen: Daimler zeigt dort seine neuen Elektro-Lastwagen mit 500 Kilometern Reichweite. MAN präsentiert seinen neuen Elektro Chuck. Doch die Kunden halten sich bislang mit dem Neukauf zurück: Nur etwa 1,9 Prozent der neu zugelassenen Lastwagen waren im ersten Halbjahr elektrisch unterwegs. Hersteller und Branchenverband kritisieren zudem, dass europaweit Schnellladepunkte an den Autobahnen fehlen. Sie fordern mehr Tempo von der Politik. Wissing versprach am Dienstag, dass auf 130 Rastanlagen bald Schnellladesäulen für Lkw installiert werden sollen.

Programm der IAA Transportation 2024

Auf der IAA Transportation gibt es laut Veranstalter neben einem Ausstellungsbereich, in dem Innovationen ausgestellt werden sollen, auch Diskussionsrunden und Mitmach-Angebote für Besuchende. So können Lastenräder auf einem Parcours getestet werden und neue Nutzfahrzeuge unter anderem von Tesla und VW Nutzfahrzeuge auf einer Teststrecke gefahren werden. Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier. Vor zwei Jahren waren in sechs Tagen rund 135.000 Besucherinnen und Besucherzu der Messe gekommen.

Ein Highlight der Messe: Zeppelin fliegt über Hannover

Zur Messe gehört auch ein Zeppelin, der seit Sonntag zu bestimmten Zeiten über Hannover fliegt. Bis zum 18. September kann das Luftschiff von 9 bis 14 Uhr über der Stadt und dem Messegelände beobachtet werden. Es gehört laut Autozulieferer ZF zu den größten aktiven Luftschiffen der Welt. Der Konzern ist einer der Aussteller bei der IAA Transportation.

Tickets und Öffnungszeiten für die Transport- und Fahrzeug-Messe

Die IAA Transportation ist noch bis Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr für Besuchende geöffnet. Ein Wochenendticket kostet 10 Euro, Tickets an einem Werktag 28 Euro. Vergünstigt gibt es Nachmittagstickets für 13 Euro. Ermäßigte Tickets für 9 Euro gibt es unter anderem für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende.

