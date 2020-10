Stand: 16.04.2020 15:28 Uhr Tötung auf Friedhof: Identität des Opfers geklärt

Nach dem Fund einer Leiche auf einem Friedhofsgelände in Hannover-Kirchrode steht nun die Identität des Mannes fest. Es handelt sich nach Polizeiangaben um einen 28-jährigen Bielefelder, der vergangene Woche Dienstag als vermisst gemeldet worden war. In dem Fall ermittelt eine Mordkommission. Die Polizei ging bereits nach den ersten rechtsmedizinischen Untersuchungen von einem Tötungsdelikt aus.

Spurensuche auf dem Friedhof

Der Leichnam war am Mittwochmorgen von einem Mitarbeiter des Friedhofs entdeckt worden. Die genauen Hintergründe der Tat sind unklar. Die Polizei hält sich mit Informationen bedeckt: Die Beamten wollen aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details dazu preisgeben, unter welchen Umständen der Mann starb. Unklar ist auch, ob der Fundort auch der Tatort war. Am Donnerstagmittag suchten Beamte auf dem Friedhof nach Spuren und versuchten das Tatgeschehen zu rekonstruieren, so ein Polizeisprecher. Auch ein Leichenspürhund sei vor Ort, hieß es.

Hintergründe der Tat sind unklar

Die Polizei bittet Zeugen, die seit Gründonnerstag verdächtige Beobachtungen auf dem Friedhof gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.04.2020 | 15:30 Uhr