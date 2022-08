Stand: 15.08.2022 15:52 Uhr Tödlicher Unfall in Celle: Teerwalze überrollt kleines Kind

Ein tragischer Unfall hat sich am Montagmittag im Bereich einer Baustelle in Celle ereignet: Dort überrollte eine Teerwalze beim Rückwärtsfahren einen Jungen. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Junge zusammen mit seinem Vater und einem Geschwisterkind unterwegs. Gemeinsam wollten sie die Straße in dem Baustellbereich überqueren. Der Vater sei zusammen mit dem anderen Kind vorweggegangen. Als der Junge über die Straße ging, sei es zu dem tragischen Unfall gekommen. Das Kind sei vier oder fünf Jahre alt, heißt es. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, werde nun ermittelt, so der Polizeisprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.08.2022 | 06:30 Uhr