Tödlicher Unfall: Auto kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Im Landkreis Nienburg/Weser ist in der Nacht zu Montag ein 35 Jahre alter Autofahrer bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Seine 33-jährige Beifahrerin wurde laut Polizei schwer verletzt. Den Angaben zufolge kam das Auto auf der B215 in einer Kurve zwischen Landesbergen und Estorf aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle, die 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto erlitt einen Totalschaden. Die Staatsanwaltschaft Verden ordnete ein Gutachten an, um die Unfallursache zu klären.

