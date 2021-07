Stand: 01.07.2021 12:05 Uhr Tödlicher Schuss: Mutmaßlicher Schütze bleibt in Haft

Nach einer tödlichen Schießerei in der Innenstadt von Hannover bleibt der mutmaßliche Schütze in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher des Amtsgerichts Hannover bestätigte. Anfang Juni soll der 32 Jahre alte Mann aus einem Auto heraus einen 30-jährigen Mann in dessen Fahrzeug erschossen haben. Der Tatverdächtige war zunächst geflohen, stellte sich aber einige Tage später den Behörden. Bei einem mündlichen Termin vor dem Haftrichter sollte geprüft werden, ob der 32-Jährige in Haft bleiben muss. Im Verlauf der Gespräche habe der Mann seinen Antrag zurückgezogen.

