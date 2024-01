Stand: 23.01.2024 08:51 Uhr Tödlicher Brand in Hemmingen: 78-Jähriger stirbt in Ferienhaus

Bei einem Brand in einem Ferienhaus in Hemmingen (Region Hannover) ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den 78 Jahre alten Besitzer des Hauses. Das Feuer war in der Nacht zu Montag im Ortsteil Arnum ausgebrochen und hatte auf drei weitere Ferienhäuser übergegriffen. Nachdem die Feuerwehrleute die Flammen gelöscht hatten, entdeckten sie den 78-Jährigen tot in den Trümmern. Das Gebäude wurde stark beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei fand eigenen Angaben zufolge bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

