Stand: 24.05.2023 06:58 Uhr Tödliche Schüsse an Haltestelle: Anklage gegen 22-Jährigen

Die Staatsanwaltschaft hat nach tödlichen Schüssen an einer Stadtbahnhaltestelle Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Der 22-Jährige soll im Februar mit einer Waffe im hannoverschen Stadtteil Döhren mindestens zwei Mal auf einen 34-Jährigen gefeuert haben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler geriet der mutmaßliche Täter an der Haltestelle zunächst mit dem Bruder des späteren Opfers in Streit. Als der 34-Jährige dazwischen ging, fielen die Schüsse. Der Mann starb wenig später. Spezialeinsatzkräfte der Polizei nahmen den Verdächtigen etwa eine Woche später in der Wohnung seiner Mutter in Hameln fest. Dort stellten die Ermittler auch zwei Schusswaffen und Kleidung sicher.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.05.2023 | 06:30 Uhr