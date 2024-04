Tödliche Polizeischüsse in Nienburg: Staatsanwaltschaft äußert sich Stand: 02.04.2024 14:10 Uhr Mehrere Schüsse sind am Samstag bei einem Polizeieinsatz in Nienburg gefallen. Ein 46-Jähriger stirbt, eine Beamtin wird schwer verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben sich am Nachmittag geäußert.

Koray Freudenberg, Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Verden, sowie Fenja Land, Sprecherin der Polizei Verden, informierten über den Einsatz am vergangenen Samstag. Die Freundin des 46-Jährigen hatte die Polizei alarmiert. Ihr Freund soll sie mit einem Messer in seiner Wohnung in Nienburg (Weser) bedroht haben. Im Laufe des Polizeieinsatzes fielen mehrere Schüsse. Der 46-Jährige wurde tödlich verletzt. Die 45-jährige Polizistin wurde ebenfalls von einer Kugel aus einer Polizeiwaffe getroffen und schwer verletzt.

Wie oft wurde aus welcher Waffe geschossen?

Die Ermittlungen hat aus Neutralitätsgründen die Polizeiinspektion Verden/Osterholz übernommen. Der Leichnam des 46-Jährigen wurde obduziert. Ein Ergebnis steht aber noch aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Dienstwaffen der beteiligten Beamten sind demnach sichergestellt worden. Man wolle herausfinden, aus welcher Waffe wie oft geschossen worden sei, hieß es.

