Stand: 13.06.2024 07:28 Uhr Tochter unter Mordverdacht: Prozess beginnt in Hannover

Nach dem gewaltsamen Tod ihrer Mutter steht ab heute eine 50-Jährige vor dem Landgericht Hannover. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr unter anderem Mord vor. Die Leiche der 74-Jährigen war am Neujahrstag nach einem Wohnungsbrand in der Nordstadt entdeckt worden. In der Wohnung hatte sich auch ihre leicht verletzte Tochter aufgehalten. Wie sich später herausstellte, starb die Seniorin bereits vor dem Feuer. Die Obduktion ergab, dass sie erstochen wurde. Daraufhin geriet die 50-Jährige ins Visier der Ermittler. Laut Anklage soll sie erst ihre Mutter umgebracht und später den Brand gelegt haben. Ihr Motiv ist unklar.

Weitere Informationen Nach Brand mit einer Toten in Hannover: Tochter in U-Haft Gegen die 50-Jährige wird ermittelt. Sie soll erst ihre Mutter erstochen und dann ein Feuer in der Wohnung gelegt haben. (03.01.2024) mehr

