Mord-Prozess: Angeklagte Tochter beschreibt Tod ihrer Mutter Stand: 13.06.2024 12:12 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod ihrer Mutter steht seit Donnerstag eine 50-Jährige vor dem Landgericht Hannover. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr unter anderem heimtückischen Mord aus niederen Beweggründen vor.

Die Angeklagte soll ihre Mutter mit einem Messer ermordet haben. Dabei habe sie aus "tief empfundenem Hass" gehandelt, so die Staatsanwältin. Die Angeklagte habe regelrechte Folterfantasien gehabt, wie sie sich an ihrer Mutter rächen könnte. Diese Fantasien hatte die 50-Jährige demnach handschriftlich festgehalten. Die Angeklagte selbst schilderte der Kammer ausführlich den Tathergang: Sie hätte ihre Mutter fesseln, knebeln und bestrafen wollen - jedoch nicht töten. Laut Anklage fühlte sich die Tochter von ihrer Mutter nicht wertgeschätzt. Das Gericht hat bis Ende Juli noch fünf weitere Verhandlungstage angesetzt.

Tochter wollte sich mit Brand das Leben nehmen

Am Neujahrstag war die Leiche ihrer 74-jährigen Mutter nach einem Wohnungsbrand in der Nordstadt entdeckt worden. In der Wohnung hielt sich auch die leicht verletzte Tochter auf. Wie sich später herausstellte, starb die Seniorin bereits vor dem Feuer. Die Obduktion ergab, dass sie erstochen wurde. Daraufhin geriet die 50-jährige Tochter ins Visier der Ermittler. Nachdem sie ihre Mutter getötet hatte, soll sie laut Anklage später den Brand gelegt haben, um sich selbst das Leben zu nehmen.

Weitere Informationen Nach Brand mit einer Toten in Hannover: Tochter in U-Haft Gegen die 50-Jährige wird ermittelt. Sie soll erst ihre Mutter erstochen und dann ein Feuer in der Wohnung gelegt haben. (03.01.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.06.2024 | 08:30 Uhr