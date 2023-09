Stand: 14.09.2023 21:46 Uhr Tankstellenraub: Unbekannter ist identifiziert und gefasst

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung konnte ein 59-Jähriger vorläufig festgenommen werden. Er war wegen eines Tankstellenraubes gesucht worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann mit einer Pistole bewaffnet in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) eine Tankstelle ausgeraubt haben. Nach dem Raub flüchtete der Täter auf einem schwarzen Damenfahrrad. Der 59-Jährige muss sich nach Polizeiangaben wegen räuberischer Erpressung verantworten. Bei der Festnahme sei zudem eine Waffe sichergestellt worden. Aufgrund eines Haftbefehls in anderer Sache wurde der 59-Jährige umgehend in eine Haftanstalt gebracht.

