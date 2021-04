Stand: 22.04.2021 10:02 Uhr TUI plant Service-Entgelt für Reisebüro-Beratungen

Kunden der TUI, die sich im Reisebüro beraten lassen, müssen bald dafür zahlen. Der Reisekonzern mit Hauptsitz in Hannover plant nach eigenen Angaben ein Service-Entgelt, etwa, wenn detaillierte Angebote gemacht oder weiterführende Informationen gegeben werden. TUI will damit einen Teil des unbezahlten Aufwands ausgleichen - auch weil sich einige Kunden im Reisebüro ausgiebig beraten lassen, dann aber anderswo buchen. Man wolle damit ein Signal setzen und hoffe, Kunden anzulocken, die gut beraten werden und ihre Reise absichern möchten, so die TUI.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.04.2021 | 11:00 Uhr