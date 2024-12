TUI: Reisekonzern steigert Gewinn um knapp ein Drittel Stand: 11.12.2024 11:14 Uhr Der Reiseveranstalter TUI profitiert weiter von der gestiegenen Reiselust. Der Konzern aus Hannover verzeichnet mehr Gäste, höhere Preise - und einen deutlichen Anstieg des operativen Gewinns.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September erzielte TUI nach eigenen Angaben im Tagesgeschäft einen operativen Gewinn von knapp 1,3 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahrjahreszeitraum ist dies ein Anstieg um rund ein Drittel - damals hatte TUI einen Gewinn von 977 Millionen Euro erzielt. Noch höher fällt der Überschuss für die Aktionäre aus: Dieser lag bei 507 Millionen Euro - und damit fast zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Das teilte der im MDax gelistete Konzern am Mittwoch mit. Die Zahl der Gäste stieg demnach um sieben Prozent. Als ein Grund für mehr Reisegäste bei TUI gilt die Insolvenz des zuletzt drittgrößten europäischen Reiseveranstalters FTI im Juni dieses Jahres.

Videos 3 Min TUI präsentiert Rekordzahlen für das dritte Quartal Überfüllte Urlaubsorte wehren sich gegen den sogenannten Overtourism. Aber das Geschäft mit Kreuzfahrten boomt. (14.08.2024) 3 Min

TUI: Nettoverschuldung sinkt um halbe Milliarde

TUI hatte bereits in den vergangenen Monaten Rekordwerte prognostiziert. Auch für das neue Geschäftsjahr 2024/25 erwartet TUI-Chef Sebastian Ebel weitere Steigerungen - knapp unter den Ergebnissen aus diesem Jahr. So rechnet Ebel für das kommende Jahr mit einer Umsatzsteigerung von fünf bis zehn Prozent - im abgelaufenen Jahr lag dieser Wert bei zwölf Prozent. Der Vorstand will den Boom dazu nutzen, den Schuldenberg aus der Corona-Krise weiter abzutragen. Die Nettoverschuldung des Konzerns liegt den Angaben zufolge bei 1,6 Milliarden Euro. Allein im abgelaufenen Jahr habe das Unternehmen die Schulden um eine halbe Milliarde absenken können, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.12.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus