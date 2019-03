Stand: 14.03.2019 11:01 Uhr

TUI: Millionen-Kosten wegen Boeing 737 Max 8

Seit Dienstag bleiben alle Maschinen der Unglücks-Boeing Boeing 737 Max 8 europaweit am Boden. Ein riesiger wirtschaftlicher Schaden für die Reisekonzerne. Die TUI, weltgrößter Veranstalter aus Hannover, beziffert die Kosten auf drei Millionen Euro - pro Woche. 15 Mittelstreckenflugzeuge des Typs sind aus dem Flugverkehr gezogen. Das entspricht zehn Prozent der TUI-Flotten in Großbritannien, Belgien und den Niederlanden. Die Auslieferung von vier weiteren Flugzeugen an TUIfly im April ist vorerst auf Eis gelegt. TUI will den Ausfall seiner Boeing-737-Max-8-Flotte vor dem Oster-Reiseverkehr mit Charter-Flugzeugen ausgleichen. Zur Frage möglicher Kompensationszahlungen für den Ausfall wollte sich das Unternehmen am Mittwoch nicht äußern.

Flugverbot: Nach Europa ziehen auch die USA nach

Nach zwei Abstürzen der Boeing 737 Max 8 innerhalb weniger Monate waren die Sorgen vor weiteren Zwischenfällen weltweit gestiegen. Einige Länder haben bereits frühzeitig Start- und Landeverbote für die Boeing 737 Max 8 verhängt - darunter Singapur, China, Australien, Äthiopien, Mexiko, Indien. Inzwischen darf das Flugzeug im europäischen Flugraum, über weiten Teilen Asiens, Kanada und seit Mittwochabend auch in den USA nicht mehr fliegen. Grund für die beiden Absturz-Dramen sollen Probleme mit der Software sein. Die Black Box der am Wochenende in Äthiopien abgestürzten Boeing 737 MAX 8 ist mittlerweile in Paris angekommen und wird dort untersucht. Zunächst hatte Ethiopian Airlines die Anfrage gestellt, ob der Stimmenrekorder und der Flugdatenschreiber der Maschine in Deutschland untersucht werden können. Die zuständige Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig hatte dies jedoch abgelehnt.

