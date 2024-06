Stand: 10.06.2024 12:07 Uhr Strabag AG baut Brücken für Südschnellweg in Hannover

Der nächste Schritt beim Ausbau des Südschnellweges in Hannover ist gemacht. Das Vergabeverfahren für die Neubauten ist beendet. Die Strabag AG wird die aktuellen Brücken über die Leine und die Leineflutmulde an den Ricklinger Kiesteichen abreißen und durch neue ersetzen. Das teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Montag in Hannover mit. Die beiden Bauten werden dann mit 350 Metern rund ein Viertel länger sein, als die bislang bestehenden Brücken. Sie sollen im Jahr 2031 fertig sein. Als Baukosten sind zunächst 70 Millionen Euro veranschlagt. Zur Zeit laufen Vorarbeiten an den bestehenden Brücken des Südschnellweges in Hannover.

