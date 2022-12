Stand: 20.12.2022 08:12 Uhr Südschnellweg Hannover: Auftrag für Tunnelbau vergeben

Der erste Abschnitt für den Neubau des Südschnellweges in Hannover kann in Angriff genommen werden: Den entsprechenden Auftrag dafür hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr jetzt vergeben. Nach Angaben eines Sprechers ging der Zuschlag an eine Bietergemeinschaft aus drei Unternehmen. Die Firmen werden in den kommenden eineinhalb Jahren zunächst eine Ersatzbrücke parallel zur jetzigen Hochstraße über die Hildesheimer Straße bauen. Dann erst wird die alte Brücke abgerissen und stattdessen ein Tunnel angelegt. Für das Großprojekt sind rund 400 Millionen Euro veranschlagt. Die Baukosten trägt der Bund. Geplant ist eine Bauzeit von sieben Jahren. Die Auftragsvergabe habe keine Auswirkungen auf den Dialog mit den Schnellweg-Gegnern, so der Sprecher. Das Bündnis "Leinemasch bleibt" kritisiert allerdings weniger den Tunnel als die Verbreiterung der Fahrbahn von 14 auf 25 Meter.

