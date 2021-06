Stand: 18.12.2019 19:10 Uhr Strengere Regeln für Nachtflüge in Hannover

Künftig dürfen besonders laute Flugzeuge nachts nicht mehr in Hannover starten und landen. Dies hat das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitgeteilt. Nachts dürfen demnach nur noch "notwendige Flugbewegungen" stattfinden, wenn die Charter- und Linienflüge die erlaubten Lärmklassen einhalten. Die am Mittwoch erlassene Nachtflugregelung schränkt damit den Nachtbetrieb am größten Flughafen Niedersachsens stärker ein als zuvor. Im November war nach Angaben des Ministeriums noch unklar, ob sowohl Starts als auch Landungen eingeschränkt werden sollen.

Regelung soll für zehn Jahre gelten

Die neue Nachtflugregelung gilt ab 1. Januar 2020 und soll für zehn Jahre bestehen bleiben. Starten und landen dürfen dann nur noch die leiseren Kapitel-4-Maschinen. Fracht- und Passagierflugzeuge der Klasse 3, zu denen die früheren Airbus-Modelle A300 und A310 sowie die Boeing-Flugzeuge der Typen 757 und 767 gehören, dürfen nur fliegen, wenn sie für die Klasse 4 zertifiziert sind. Zahlen dazu, wie viele dieser Flugzeuge nächtlich von Hannover fliegen, liegen derzeit nicht vor.

