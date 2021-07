Stand: 11.07.2021 18:29 Uhr Streit vor Diskothek: 28-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Nach einer Schlägerei vor einer Diskothek in Hannover sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft. Die beiden 25-jährigen waren am frühen Sonntagmorgen mit einem 28-jährigen in Streit geraten, berichtet die Polizei. Sie schlugen ihrem Opfer mehrfach ins Gesicht. Dabei stürzte der Mann, schlug mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf und verletzte sich lebensgefährlich. Er musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Beide mutmaßlichen Täter waren laut Polizei bei der Attacke stark betrunken. Die Hintergründe des Streits sind bisher weitgehend unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.07.2021 | 06:30 Uhr