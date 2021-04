Stand: 23.04.2021 13:27 Uhr Stolzenau: Binnenschiff in Schräglage blockiert die Weser

Auf der Weser bei Stolzenau (Landkreis Nienburg) ist ein Binnenschiff in Schräglage geraten. Die Schifffahrt musste für diesen Bereich gesperrt werden, teilte die Polizei am Freitagmittag mit. Wann die Weser an dieser Stelle wieder passiert werden könne, sei unklar. Nach ersten Erkenntnissen war das Güterschiff beim Beladen losgegangen und geriet quer zum Fahrwasser. Derzeit wird es von einem Schubboot gestützt. Ein weiteres Schiff sei auf dem Weg, hieß es.

