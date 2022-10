Stand: 18.10.2022 11:08 Uhr Steuerzahlerbund kritisiert Hannover für Grundsteuer-Pläne

Der Bund der Steuerzahler begrüßt die Pläne der Stadt Hannover, Ausgaben zurückzufahren und Abgaben zu erhöhen, um das Defizit zu begrenzen. Durch die Corona-Pandemie und die Energiekrise steckt die Stadt Hannover tief in den roten Zahlen und hatte deshalb am Montag ein Millionen-Sparpaket vorgelegt. Geplant ist unter anderem, die Grundsteuer zu erhöhen und eine Bettensteuer auf Hotelübernachtungen einzuführen. Die Grundsteuer für Immmobilien weiter zu erhöhen, lehnt der Steuerzahlerbund allerdings ab. Die Landeshauptstadt erhofft sich dadurch jährlich rund 25 Millionen Euro mehr einzunehmen. Aber der Landesvorsitzende des Steuerzahlerbundes, Bernhard Zentgraf, befürchtet, dass das Sparpaket auf dem Rücken der Steuerzahler ausgetragen wird - denn Hauseigentümer können die Kosten an ihre Mieterinnen und Mieter weitergeben.

