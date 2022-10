Stand: 17.10.2022 12:29 Uhr Stadt Hannover legt Millionen-Sparpaket vor

Durch Pandemie und Energiekrise steckt die Stadt Hannover tief in den roten Zahlen und hat deshalb ein Millionen-Sparpaket vorgelegt. Geplant ist unter anderem, die Grundsteuer zu erhöhen und eine Bettensteuer auf Hotelübernachtungen einzuführen. Zudem sollen mehr kostenpflichtige Parkzonen geschaffen werden und die Parkgebühren steigen. Sparen will Hannover bei den Zuschüssen für die Kultur. Das Sparpaket soll insgesamt 121 Millionen Euro in die Stadtkasse spülen. Das Haushaltsdefizit der Landeshauptstadt beträgt aktuell rund 230 Millionen Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.10.2022 | 06:30 Uhr