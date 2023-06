Stand: 14.06.2023 17:51 Uhr Steimbke: Moor brennt auf Hunderten Quadratmetern

In einem abgelegenen Moorgebiet bei Steimbke im Landkreis Nienburg sind am Dienstagnachmittag einige Hundert Quadratmeter Moor in Brand geraten. Die Feuerwehren der umliegenden Orte rückten an. Insgesamt waren 98 Kräfte im Einsatz, wie der zuständige Gemeindebrandmeister, Ingo Müller, erklärte. Landwirte aus der Gegend kamen hinzu und halfen - wie einer, der sein Güllefass mit Wasser füllte und zum Brandort brachte. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer von mehreren Seiten. Innerhalb einer Stunde war es gelöscht. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt.

