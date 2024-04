Starker Regen: Pegelstände von Aller, Leine und Fuhse steigen wieder Stand: 03.04.2024 11:55 Uhr Der starke und anhaltende Regen der vergangenen Tage lässt die Pegelstände von Aller, Leine und Fuhse wieder steigen. In den kommenden Tagen soll sich die Lage in Niedersachsen aber entspannen.

Am Unterlauf der Fuhse in Wathlingen (Landkreis Celle) und in Peine gilt laut Niedersächsischem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLKWN) aktuell die Warnstufe zwei. Dabei können land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden. Auch an der Leine in Neustadt am Rübenberge ist die Meldestufe zwei demnach überschritten worden. Gleiches gilt für die Aller in Rethem (Landkreis Heidekreis). An der Leine könnte den Angaben zufolge in Herrenhausen (Region Hannover) und in Ahlden (Landkreis Heidekreis) demnächst ebenfalls die zweite Meldestufe erreicht werden.

NLWKN rechnet mit Entspannung

In den kommenden Tagen soll sich die Hochwassersituation nach Angaben des NLWKN aber wieder entspannen. In Wathlingen sollen die Pegelstände demnach noch bis Donnerstagmittag steigen, in Peine ist der Hochwasserscheitel bereits erreicht. Für die nächsten zwei Tage seien mit Ausnahme des Harz keine hochwasserrelevanten Niederschläge vorhergesagt, so das NLWKN.

Zum Wochenende wird es trocken und warm

Laut deutschem Wetterdienst soll der Regen in Niedersachsen in der Nacht zu Donnerstag zunächst nach Nordosten abziehen. Für Donnerstag erwartet der DWD dann bei Temperaturen von 12 bis 15 Grad leichten bis mäßigen, örtlich auch schauerartigen Regen, der sich von Südwesten ausbreitet. Im Süden sind demnach örtliche kräftige Gewitter möglich. Am Freitag soll den Meteorologen zufolge erneut ein Regengebiet von Western über Niedersachsen hinwegziehen, sonst wird es wechselnd bewölkt bei 17 bis 21 Grad. Der Samstag werde im Süden heiter, im Norden zwar bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen sollen auf bis zu 20 Grad an der See und bis zu 27 Grad im Süden Niedersachsens steigen.

