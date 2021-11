Stand: 11.11.2021 08:04 Uhr Stadthagen: Unbekannte stehlen Außenbordmotor von Boot

Unbekannte haben in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) einen Bootstrailer inklusive Motorboot und mehreren Außenbordmotoren gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl in der Nacht zu Dienstag. Am Mittwoch entdeckte der Besitzer den Trailer mitsamt Boot in der Nachbarschaft. Allerdings fehlte der Außenbordmotor. Die Ermittler gehen davon aus, dass der oder die Täter den Anhänger vom Hof des Opfers geschoben haben, um den Motor dann auf dem nahegelegenen Grundstück ungestört abmontieren zu können. Von den Dieben und den Motoren fehlt jede Spur, die Polizei sucht Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.11.2021 | 09:30 Uhr