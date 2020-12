Stand: 17.12.2020 08:47 Uhr Stadt will Taubenfütterung erlauben - Händler entsetzt

Vielfach gehen Städte gegen beständig größer werdende Taubenpopulationen vor und versuchen, die Anzahl der Tiere auch durch eine Art von Geburtenkontrolle zu regulieren. In Hannover macht sich ein Verein momentan aber offenbar Sorgen um den Bestand der Vögel. Weil nahezu alle Geschäfte in der Stadt wegen des Corona-Lockdowns geschlossen sind, will man das Federvieh füttern. Die Begründung: Das Federvieh könnte wegen der Geschäftsschließungen zu wenig zu fressen finden und verhungern. Über die Pläne hatte zunächst die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. Die Stadtverwaltung will die Fütterung ausnahmsweise erlauben. Das stößt bei den Innenstadthändlern jedoch auf Unverständnis. Die Stadt versuche, sonst immer die Taubenpopulation niedrig zu halten. Das Vorgehen passe nicht zusammen, sagte ein Sprecher der Innenstadthändler dem Blatt. Ein Ratspolitiker der Piraten reagierte mit Spott, er sagte, er überlege, einen Verein der Rattenfreunde zu gründen und bei der Stadt um eine Fütterungserlaubnis zu bitten.

