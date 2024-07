Stand: 12.07.2024 07:16 Uhr Stadt Hildesheim warnt vor angriffslustigem Bussard

Die Stadt Hildesheim warnt vor einem angriffslustigen Bussard. Die Stadt bittet Spaziergänger und Jogger vorsichtig zu sein. Der Greifvogel hat Junge und verteidigt sein Revier am Steinberg. Ein völlig normales Verhalten, heißt es in einem Schreiben der Stadt. Allerdings steht da auch: "Wer dieser Tage am Waldrand unterwegs ist, der sollte auf der Hut sein." Man solle sich möglichst nicht schnell oder ruckartig bewegen, das sei der "Auslösereiz" für Attacken. Bereits im vergangenen Juli wurde ebenfalls am Steinberg in Hildesheim ein Jogger von einem Bussard angegriffen und leicht am Kopf verletzt. Auch vorher gab es hier schon Attacken.

