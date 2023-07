Stand: 16.07.2023 18:10 Uhr Hildesheim: Bussard attackiert und verletzt Jogger

Am Samstag ist in Hildesheim ein Jogger von einem Bussard angegriffen worden. Zuerst hatte die "Hildesheimer Allgemeine Zeitung" darüber berichtet. Bei dem Angriff wurde der Freizeitsportler offensichtlich leicht am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war es nicht die erste Bussard-Attacke am Hildesheimer Steinberg. Seit einigen Jahren häufen sich demzufolge dort im Sommer die Fälle. Die Bussarde verteidigen zu dieser Zeit ihr Revier und ihren Nachwuchs. Die Stadt rät Joggern, auf andere Strecken auszuweichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.07.2023 | 06:30 Uhr