Stand: 28.05.2021 11:56 Uhr Springe: Unbekannte stehlen Schranke

Unbekannte haben in Springe in der Region Hannover eine Schranke gestohlen. Laut Polizei war die Schranke vor rund drei Monaten zwischen Koldingen und Ruthe aufgestellt worden. Ziel: den Verkehr zwischen den beiden Ortschaften zu unterbinden. Was die Unbekannten nun mit ihrem außergewöhnlichen Diebesgut anfangen wollen, ist unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.05.2021 | 11:56 Uhr