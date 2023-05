Stand: 15.05.2023 17:57 Uhr Springe: 74-Jähriger stirbt bei Autounfall - Polizei sucht Zeugen

Bei einem Unfall auf der Landstraße 422 in Springe in der Region Hannover ist am Montag ein 74-jähriger Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei prallte er am Vormittag zwischen Gestorf und Hüpede auf der Hannoverschen Straße aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto gegen einen Baum. Den Angaben zufolge versuchten Ersthelfende den 74-Jährige zu reanimieren. Der Mann starb laut Polizei jedoch noch an der Unfallstelle. Andere Personen seien nicht an dem Unfall beteiligt gewesen. Die Landstraße musste zeitweise voll gesperrt werden, damit ein Rettungshubschrauber landen konnte. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen könnten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109-188 beim Verkehrsunfalldienst Hannover zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.05.2023 | 15:00 Uhr