Der Weihnachtsbaum vor der Marktkirche in Hannover ist zum Gesprächsthema in der niedersächsischen Landeshauptstadt geworden. Wegen seines kahl wirkenden Erscheinungsbildes wird der Baum in sozialen Netzwerken etwa als "hässlich" oder "peinlich für Hannover" bezeichnet. Der Grund für das ungewöhnliche Aussehen ist ein Transportschaden. Beim Verfrachten des rund 20 Meter hohen Baumes seien zwei Äste in etwa sieben Metern Höhe abgebrochen, teilte die Stadt Hannover mit. Dabei habe man sich die Auswahl nicht leicht gemacht. Der Marktkirchen-Baum muss strenge Kriterien erfüllen: Etwa 20 Meter groß und von schönem Wuchs soll er sein. Das beauftragte Unternehmen sei bis nach Schleswig-Holstein gefahren, um einen passenden Baum zu finden, hieß es von der Stadtverwaltung. Hier setzt man darauf, dass der Baum doch noch weihnachtliche Atmosphäre in der Altstadt verbreitet, wenn er erst einmal komplett geschmückt ist.

