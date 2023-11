"Wenn man den Weihnachtsbaum bei Wish bestellt" Stand: 23.11.2023 11:09 Uhr In den sozialen Netzwerken sorgt ein Tannenbaum aus Schleswig-Holstein gerade für viel Belustigung. Die Tanne hat die Stadt Hannover extra aus dem nördlichsten Bundesland holen lassen.

Er ist 20 Meter hoch, von schönem Wuchs und entspricht trotzdem so gar nicht den allgemeinen Vorstellungen von einem schönen Weihnachtsbaum. In Hannovers Altstadt steht ein Tannenbaum, der für sein Aussehen in der Netzwelt gerade viel Spott einstecken muss. "Kahl", "hässlich" und als hätte man ihn "bei Wish bestellt" sind nur einige Kommentare auf Instagram und Facebook. Dabei sei das beauftragte Unternehmen bis nach Schleswig-Holstein gefahren, um einen passenden Baum zu finden, hieß es von der Stadtverwaltung. Das Problem sei erst beim Transport entstanden: Beim Verfrachten seien zwei Äste in etwa sieben Metern Höhe abgebrochen. Die Stadt hofft nun, dass der Schaden durch weihnachtlichen Schmuck ausgeglichen werden kann.

Auch verteidigende Kommentare

Und auch in den sozialen Netzwerken finden sich neben dem Spott viele verteidigende Kommentare: "Man ey, der wurde extra abgesägt! Jetzt benutzt ihn auch. Respektlos sonst!", "Ich find' ihn sooooo knutschig. Gebt ihm eine Chance.", "Muss immer alles perfekt sein? Finde, er ist genauso gut, wie er ist!" Dazu kommen Vorschläge, wie die Optik doch noch zu retten sei. Man könne den Schmuck um Weihnachtswunsch-Zettel ergänzen und eine Wunsch-Erfüll-Aktion daraus machen, mehr Lametta aufhängen oder ihn sich einfach mit Glühwein schön trinken.

Dazu, woher in Schleswig-Holstein der Baum genau kommt und wie er vor seinem Abtransport aussah, liegen NDR Schleswig-Holstein keine Informationen vor.

