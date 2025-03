Sperrung der Bahnstrecke Celle-Eschede mindestens bis in die Nacht Stand: 19.03.2025 21:54 Uhr Die gesperrte Bahnstrecke zwischen Celle und Eschede wirkt sich auch auf den Fernverkehr zwischen Hamburg und Hannover aus. Die Reparaturarbeiten an einer Oberleitung sollen mindestens bis tief in die Nacht andauern.

Wegen der Streckensperrung werden ICE und IC zwischen Hamburg und Hannover umgeleitet und verspäten sich um bis zu 40 Minuten, wie die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Internetseite mitteilte. Einzelne Züge würden ausfallen. Zudem entfallen die Halte Lüneburg, Uelzen und Celle. Die DB rät Reisenden, sich vor Reiseantritt zu informieren.

Busnotverkehr zwischen Celle und Eschede eingerichtet

Die DB und die private Eisenbahngesellschaft metronom rechnen damit, dass die Strecke in der Nacht zu Donnerstag freigegeben wird. Für die Züge der Eisenbahngesellschaft aus Richtung Hannover geht es derzeit nur bis nach Celle. Von dort fahren sie wieder zum Hauptbahnhof Hannover. Züge aus Uelzen fahren nur bis nach Eschede und dann zurück. Ein Busnotverkehr ist den Angaben zufolge zwischen Celle und Eschede eingerichtet worden.

Metronom: Auswirkungen womöglich noch am Donnerstag spürbar

Seit Mittag wirke sich die Sperrung auch auf den Betrieb auf übrige Strecken des metronom aus, hieß es von der Eisenbahngesellschaft. Es komme zwischen Uelzen und Hamburg sowie Hamburg und Bremen zu Verspätungen und Zugausfällen. Nach Angaben von metronom sind womöglich auch am Donnerstag noch Einschränkungen im Bahnverkehr möglich.

DB: Baum stürzte bei privaten Fällarbeiten auf Oberleitung

Ein umgestürzter Baum hatte am Dienstag nach Angaben von metronom den Schaden im Celler Stadtteil Garßen an einer Oberleitung verursacht. Dabei handelte es sich laut der Sprecherin der DB um private Fällarbeiten. Nach Angaben von metronom reichte am Nachmittag die Netzfrequenz in der Oberleitung nicht aus, um die Unfallstelle für den Zugverkehr wieder freizugeben.

